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В Україну йде сильна спека

Неділя, 26 липня 2020, 14:24
В Україну йде сильна спека

На наступному тижні в Україні очікується різке підвищення температури повітря.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Найближчими днями у денні години температура становитиме +28+33 градуси, на заході місцями +22+27 градусів.

На півдні, сході та у більшості центральних областей України до середини тижня "розкочегариться" до +30+36 градусів.

У понеділок, 27 липня, грозові дощі пройдуть місцями в південній частині, в західних областях, можуть дійти до Вінниччини та Житомирщини. На решті території України буде сухо та сонячно.

Прогноз опадів на 27 липня
Прогноз опадів на 27 липня

Пряма мова: "У Києві завтра (у понеділок - УП) - без опадів. Із понеділка в столицю заходить спека, передбачається до +30 градусів і навіть вище. А в четвер прийде атмосферний фронт, принесе дощі з грозами і порозганяє синоптичним дрючком спеку до +22+26 градусів".

Українська правда
Теми: погодаКиївУкраїна
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