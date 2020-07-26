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Іспанія запевняє, що епідемія в країні під контролем

Неділя, 26 липня 2020, 15:51

МЗС Іспанії запевнило, що епідеміологічна ситуація в країні під контролем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Іспанія - безпечна країна. Ми працюємо над тим, щоб ізолювати нові випадки захворювання, як тільки вони з'являються, і відстежувати їх контакти, щоб економіка та туризм могли працювати, дотримуючись рекомендацій з охорони здоров'я та безпеки. Поки у нас немає вакцини, це нова норма" – сказала глава МЗС Іспанії Аранча Гонсалес Лая.

Міністерство закордонних справ додало ,що"іспанський уряд вважає, що ситуація знаходиться під контролем, спалахи локалізовані, ізольовані і контролюються".

Лікарні добре справляються зі зростанням кількості інфекцій, і більше половини нових випадків захворювання протікають безсимптомно, повідомило міністерство, додавши, що спалахи в Каталонії і Арагоні незабаром повинні бути взяті під контроль.

Як повідомлялося, Британія запровадила 14-денний карантин для тих, хто прибуває з Іспанії.

Таке рішення було прийняте в суботу після нового сплеску зараження коронавірусом в Іспанії, коли в п'ятницю було зареєстровано понад 900 нових випадків інфікування.

Теми: Іспаніякоронавірусепідемія


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