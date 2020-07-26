У Берліні автомобіль протаранив групу пішоходів, є постраждалі
У неділю вранці в Берліні легковий автомобіль з невідомих причин виїхав на тротуар і протаранив групу людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Berliner Morgenpost.
"Водій хотів повернути - ймовірно, на надмірній швидкості, він не впорався з керуванням і вилетів на тротуар" - розповіли в поліції.
24-річного водія затримали, його підозрюють у замаху на вбивство.
Зазначається, що в автомобіля, яким було скоєно наїзд, естонська реєстрація..
За даними берлінських рятувальників, в результаті інциденту постраждали семеро людей, стан трьох з них – важкий.
На місці події працювали 60 рятувальників і два гелікоптери.
Поліція стверджує, що ніщо не вказує на спробу теракту, однак автомобіль оглянули з собаками, навченими виявляти вибухівку.