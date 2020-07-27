У Раду точно потрапили б 4 партії, а "Голос" – в аутсайдерах 

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то до парламенту потрапили б 4 партії, рейтинг ще 6 партій - в межах похибки.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Дослівно: "У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готову підтримати майже 28% серед готових голосувати і визначився з вибором, за "Опозиційну платформу" готові проголосувати майже 16%, "Європейську солідарність" - 14%, "Батьківщину" - біля 10%".

Деталі: Крім того, близько 4% підтримали б Радикальну партію та партію "Сила і честь", біля 3% готові підтримати партію Шарія, Свободу, Українську стратегію Гройсмана.

За "Голос" проголосували б лише 2,4% виборців.

Щодо майбутніх місцевих виборів 25 жовтня, то половина опитаних схиляються до того, аби підтримати восени місцеву партію, навіть якщо вона буде балотуватися лише в одній області.

При цьому майже 30% мають намір голосувати за відому національну політичну силу.

Опитування проводилося 15-20 липня 2020 року серед населення України віком від 18 років у всіх областях країни, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.