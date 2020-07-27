Британія оголошує війну "сміттєвій їжі" для боротьби з ожирінням

Британія оприлюднила плани боротьби з "бомбою уповільненої дії ожиріння", заборонивши телевізійну та онлайн-рекламу нездорової їжі до 9.00 вечора, припинивши акції "купи один, отримай другий безкоштовно" на такі продукти і вказуючи калорії в меню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який втратив вагу під час перебування у реанімації з COVID-19, хоче боротися з ожирінням після того, як дослідження показали, що ті, хто страждає на ожиріння або надмірну вагу, мають підвищений ризик смерті від коронавірусу або важкого перебігу хвороби.

Минулого місяця він сказав, що Британія має більшу частку людей з надмірною вагою, ніж більшість європейських країн, і його уряд назвав "боротьбу з бомбою уповільненої дії ожиріння" своїм пріоритетом.

Уряд Джонсона оголосив про нове прагнення допомогти людям "взяти під контроль своє власне майбутнє, схуднувши, ставши активними і прийнявши більш здоровий спосіб життя".

Поряд із забороною на рекламу до 9.00 вечора, на акції і плани по калорійності страв, яка буде відображатися в меню, уряд також почне консультації щодо показу калорій в алкоголі.

"Схуднути важко, але з деякими невеликими змінами ми всі можемо почуватися здоровішими", - сказав Джонсон.

"Якщо ми всі внесемо свою лепту, ми зможемо знизити ризики для здоров'я і захистити себе від коронавірусу, а також зняти тиск з національної служби охорони здоров'я", - додав він.

Згідно з даними Public Health England, більше 60% дорослих у Британії мають надмірну вагу або ожиріння.