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Тепліше, ніж зазвичай: синоптики спрогнозували погоду на серпень

Понеділок, 27 липня 2020, 12:57

За прогнозами українських синоптиків, середня добова температура червня 2020 року складатиме +19-24, а кількість опадів у межах середніх значень.

Джерело: Український гідрометцентр

Деталі: Середня місячна температура передбачається 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), що на 1-2° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів наступного місяця очікується 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Синоптики наголошують, що зазвичай середня місячна температура повітря у серпні складає +17-20, а в гірських районах +11-16.

Абсолютний максимум у серпні складає +34-41, а мінімум - +1-7. Заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця, крім південних та більшості центральних областей.

Українська правда
Теми: погода


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