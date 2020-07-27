Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тепліше, ніж зазвичай: синоптики спрогнозували погоду на серпень

Понеділок, 27 липня 2020, 12:57
Тепліше, ніж зазвичай: синоптики спрогнозували погоду на серпень

За прогнозами українських синоптиків, середня добова температура серпня 2020 року складатиме +19-24, а кількість опадів у межах середніх значень.

Джерело: Український гідрометцентр

Деталі: Середня місячна температура передбачається 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), що на 1-2° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів наступного місяця очікується 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Синоптики наголошують, що зазвичай середня місячна температура повітря у серпні складає +17-20, а в гірських районах +11-16.

Абсолютний максимум у серпні складає +34-41, а мінімум - +1-7. Заморозки на поверхні ґрунту ймовірні наприкінці місяця, крім південних та більшості центральних областей.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: