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Кожен другий в Україні вважає владу некомпетентною

Понеділок, 27 липня 2020, 13:09
Кожен другий в Україні вважає владу некомпетентною

Майже 60% українців вважають, що некомпетентність влади в Україні може стати причиною ймовірної осінньої економічної кризи.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Дослівно: "Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади, хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус". 

Деталі: За результатами опитування 19% вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямку, і 68% - протилежної думки.

Більше 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні півроку, чверть думають, що воно не змінилося, і лише 8% помітили покращення.

Водночас 17% респондентів вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вважають, що вона не зміниться, і 40% - очікують погіршення.

 

Однак розчарування залишається емоцією, яку українці відчувають найбільше (43%).

 

Опитування проводилося 15-20 липня 2020 року серед населення України віком від 18 років у всіх областях країни, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. 

Українська правда

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Теми: опитуваннявладасоціологія
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