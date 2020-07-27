Підполковника ЗСУ підозрюють у розтраті 300 тисяч

Прокуратура повідомила про підозру начальнику одного з квартирно-експлуатаційних відділів ЗСУ за фактом розтрати бюджетних коштів на теплопостачанні військкомату.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, підполковник оформив з місцевою компанією договір про надання комунальних послуг для військкомату, згідно з яким підприємство мало постачати тепло до будівлі військового об’єкта в опалювальний період.

Проте у приміщенні не було лічильника. Посадовець завищив обсяги отриманих послуг, підписав підроблені акти та оплатив завищено за ці послуги з бюджетних коштів.

Правоохоронці порахували, що втрати держави складають понад 300 тис грн.