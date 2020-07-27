Каталонія обіцяє посилити обмеження, якщо ситуація з коронавірусом не поліпшиться

Іспанська Каталонія може ухвалити більш суворі заходи щодо обмеження поширення коронавірусу, якщо ситуація не покращиться в найближчі 10 днів.

Про це заявив у понеділок регіональний лідер Кім Торра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Торра попередив, що в багатьох частинах Каталонії статистика нагадує ситуацію до того, як Іспанія оголосила національний карантин в березні.

Він додав, що мета його адміністрації полягає в тому, щоб уникнути прийняття настільки ж суворих заходів, як ті, що діяли раніше.

Каталонська влада 17 липня порадила приблизно чотирьом мільйонам людей залишатися вдома і виїжджати тільки для важливих поїздок, заборонила зборів більше десяти чоловік і обмежила заповнюваність барів і ресторанів, оскільки кількість хворих в регіоні зростає швидше, ніж в іншій частині країни.

Нагадаємо, 26 липня МЗС Іспанії запевнило, що епідеміологічна ситуація в країні під контролем.

Як повідомлялося, Британія запровадила 14-денний карантин для тих, хто прибуває з Іспанії.

Таке рішення було прийняте в суботу після нового сплеску зараження коронавірусом в Іспанії, коли в п'ятницю було зареєстровано понад 900 нових випадків інфікування.