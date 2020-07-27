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У КПІ коронавірус виявили у 152 людей, показник захворюваності зріс – ОП

Понеділок, 27 липня 2020, 13:53
пресслужба президента

Спалах коронавірусу в Національному університеті "Київський політехнічний інститут" охопив 152 особи, також зафіксовано спалах у Свято-Феодосіївському чоловічому монастирі в Києві.

Джерело: Офіс президента за результатами чергової наради Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу з представниками уряду, правоохоронних органів та інших відомств

Деталі: Главі держави повідомили, що в країні зафіксовано окремі спалахи COVID-19. Зокрема, в НТУУ "КПІ" виявлено 152 випадки зараження. Минулого тижня повідомлялося, що хворіють 52 курсанти, а в гуртожитку КПІ мешкають 152 людини.

Через спалах у Свято-Феодосіївському монастирі на його території, а також у гуртожитку університету проводять дезінфекцію.

Основні християнські конфесії через епідемічну ситуацію відмовилися від хресної ходи до Дня Хрещення Русі.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що через порушення карантинних норм закрили 37 нічних клубів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що показник захворюваності серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тисяч осіб.

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом. І я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність.

Ми всі прагнемо повернення до звичайного ритму життя. Але зробити це зможемо, лише здолавши коронавірусну інфекцію".

Теми: коронавірусCovid-2019КиївЗеленський


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