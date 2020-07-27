Завезли без оподаткування товару на 10 млн: судитимуть Львівських митників

Посадовці Львівської митниці ДФС з підприємцями налагодили схему ввезення на територію України брендового одягу італійського виробництва.

Джерело: пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: Двох працівників митниці і нацгвардійця судитимуть за службову недбалість.

Вони завозили товар під виглядом гумдопомоги. Одяг розміщували на складі військової частини, про що було домовлено з посадовцем теруправління Нацгвардії.

Таким чином вдалося завезти товару без оподаткування на майже 10 млн грн. Загальна сума несплати податків – 4 млн грн.

Досудове розслідування щодо держслужбовців завершене. Кримінальне провадження щодо підприємця-власника товару вже розглядається в суді.