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Двоє хлопців вкрали маршрутку та ганяли по Києву

Понеділок, 27 липня 2020, 14:45
Двоє хлопців вкрали маршрутку та ганяли по Києву
патрульна поліція

У Києві двоє молодиків вкрали на зупинці маршрутку, доки водій відійшов, та поїхали кататися.

Джерело: пресслужба патрульних Києва, Київ оперативний

Деталі: Подія сталася 26 липня. Пізніше порожній "Богдан" виявили на вулиці Тульчинській.

До інспекторів відразу підійшли обурені очевидці та показали відео "пригод" автокрадіїв – ті їздили на великій швидкості, "скоювали небезпечні маневри", під час поїздки передавали кермо один одному. Після чого покинули автобус у дворі та зникли.

Хлопців впіймали за декілька хвилин.

Українська правда
Теми: Київполіція
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