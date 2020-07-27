Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Двоє хлопців вкрали маршрутку та ганяли по Києву

Понеділок, 27 липня 2020, 14:45
патрульна поліція

У Києві двоє молодиків вкрали на зупинці маршрутку, доки водій відійшов, та поїхали кататися.

Джерело: пресслужба патрульних Києва, Київ оперативний

Деталі: Подія сталася 26 липня. Пізніше порожній "Богдан" виявили на вулиці Тульчинській.

До інспекторів відразу підійшли обурені очевидці та показали відео "пригод" автокрадіїв – ті їздили на великій швидкості, "скоювали небезпечні маневри", під час поїздки передавали кермо один одному. Після чого покинули автобус у дворі та зникли.

Хлопців впіймали за декілька хвилин.

Українська правда
Теми: Київполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія не гарантує дотримання перемир'я на Донбасі

Прокуратуру Києва очолила людина з історією люстрації

Бойовики порушили "всеосяжне перемир'я"

Після розмови Зеленського і Путіна Міноборони оприлюднило заяву про "всеосяжну тишу"

Полтавського викрадача шукають четверту добу

інфографікаЗа крісло президента із Зеленським міг би боротися не Порошенко

Усі новини...
Київ
У КПІ коронавірус виявили у 152 людей, показник захворюваності зріс – ОП
Прокуратуру Києва очолила людина з історією люстрації
У будинку у центрі Києва пролунав вибух
Останні новини
17:11
У радника Трампа з нацбезпеки підтвердили коронавірус – ЗМІ
17:04
В США розпочали третю фазу дослідження вакцини проти COVID-19. Планують залучити 30 000 волонтерів
16:53
Суперниця Лукашенка ухилилась від питання про анексію Криму
16:42
Правоохоронці запобігли завданню збитків ОГХК на 52 мільйона
16:28
Четверо комунальників загинули у колекторі, отруївшись газами
16:24
У Росії заявили, що не планують повертатися до G7
16:19
Сервіс Spotify почав розміщувати рекламу українського бізнесу
16:06
НАБУ перевіряє нардепа ОПЗЖ через квартири та Land Cruiser
15:59
"Укрзалізниця" відтермінувала на 3 роки сплату $200 млн українській "доньці" "Сбербанку"
15:55
У Печерському райсуді Києва виявили коронавірус
Усі новини...