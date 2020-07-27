Двоє хлопців вкрали маршрутку та ганяли по Києву
Понеділок, 27 липня 2020, 14:45
У Києві двоє молодиків вкрали на зупинці маршрутку, доки водій відійшов, та поїхали кататися.
Джерело: пресслужба патрульних Києва, Київ оперативний
Деталі: Подія сталася 26 липня. Пізніше порожній "Богдан" виявили на вулиці Тульчинській.
До інспекторів відразу підійшли обурені очевидці та показали відео "пригод" автокрадіїв – ті їздили на великій швидкості, "скоювали небезпечні маневри", під час поїздки передавали кермо один одному. Після чого покинули автобус у дворі та зникли.
Хлопців впіймали за декілька хвилин.
Українська правда