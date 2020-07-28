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Військовим передали два оновлених танки "Булат"

Вівторок, 28 липня 2020, 12:31
Військовим передали два оновлених танки Булат

Завод імені В.О. Малишева, що входить до складу "Укроборонпрому", відвантажив замовнику чергову партію з двох відремонтованих і модернізованих танків БМ "Булат".

Джерело: "Укоборонопром"

Пряма мова генерального директора заводу Василя Криласа: "Ми не лише провели заводський ремонт машин за технічним станом, але й встановили сучасне обладнання з покращеними характеристиками.

Завдяки новій радіостанції та сучасним засобам навігації наші військові зможуть зручніше і оперативніше здійснювати координацію дій і зв’язок між екіпажем та командуванням. Сучасні прилади прицілювання та спостереження дадуть змогу краще контролювати ситуацію, зокрема, в нічний час доби".

Деталі: Зазначається, що відновлені "Булати" успішно пройшли усі необхідні полігонні випробування. Зокрема, бойові машини здолали відстань у 100 кілометрів, продемонструвавши відмінну роботу під час руху, показали гідні результати стрільб та інших полігонних тестувань. Після приймально-здавальних випробувань оновлену техніку передали Міністерству оборони України.

На заводі Малишева зазначають, що станом на липень 2020 року виконали 50% державного контракту з дотриманням обумовлених строків.

Довідково: "Булат" – основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина – глибока модернізація танка Т-64Б. Протягом останніх чотирьох років на ДП "Завод імені В.О. Малишева" відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні БМ "Булат".

Українська правда

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Теми: арміяУкроборонпром
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