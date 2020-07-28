Саакашвілі пропонує замість 764 судів залишити 200

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі пропонує повністю змінити систему судів та в рази зменшити їх кількість.

Джерело: Саакашвілі в Facebook

Деталі: За словами політика, судова реформа в будь-якому разі не буде проведена, якщо не буде створена широка громадська коаліція навколо президента і Верховної Ради з конкретною метою — повністю поміняти судову систему і дати справедливість українському народу.

Саакашвілі каже, що сама система зсередини себе не поміняє, адже на всіх щаблях влади має своїх людей. Водночас політик хоче спертися на людей, які "реально хочуть змін".

Серед іншого пропонується з нинішніх 764 судів залишити 200.

Пряма мова: "Тому ми обов'язково прорвемо цю прірву, і в Україні обов'язково відбудеться вичерпна судова реформа, навіть якщо для цього потрібно буде використовувати інструменти прямої демократії.

Ми пропонуємо:

Ліквідувати множинність існуючих органів контролю над судовою системою (ВРП, ВККС, ДСА) і створити єдиний орган нагляду за ефективністю судової системи.

Кадровий голод: з 7 тисяч суддів штату судової системи, вакантними залишаються 2000 посад (наприклад, деякі суди мають по 1 судді, деякі заповнені лише на 10 відсотків).

Для цього необхідно максимально швидко провести чесні і прозорі конкурси.

Змінити систему судів, в тому числі судів першої інстанції (ліквідація окремих систем господарських судів та адміністративних судів)

Автоматизація процесів в судах (суд в смартфоні)

Створення конкурентної системи для вирішення цивільних, сімейних і господарських спорів.

Впровадження практики суду присяжних в категоріях з особливо важливих і соціально небезпечних злочинів.

Ліквідація монополії проведення судових експертиз виключно державними експертними установами в кримінальних виробництвах.

Перегляд статусу Верховного суду: формування прецедентної практики

Провести референдум щодо подальшої долі Конституційного суду України для того, щоб саме народ України її вирішив".

Додатково: Зазначається, що концепція реформи виноситься на обговорення.