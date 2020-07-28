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Курорти "почервоніли": МОЗ змінив правила повернення до України з кількох держав

Вівторок, 28 липня 2020, 16:54

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило оновлені дані щодо кількості активних випадків коронавірусу за кордоном, відповідно до яких деякі відкриті для українських туристів країни, такі як Албанія та Болгарія, відійшли до "червоної зони". 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

В Україні є вимога проходити самоізоляцію/обсервацію або здавати ПЛР-тест мандрівникам,  що повертаються з держав "червоної зони". Такими державами, відповідно до критеріїв уряду, є країни, де кількість активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення перевищує 55.

За новими даними МОЗу станом на 27 липня, в Албанії цей показник склав  67,52, у Болгарії - 68,14. Дотепер ці дві країни залишалися "зеленими" і українці могли повертатись з відпочинку без вимоги самоізоляції. 

"Червоною" залишається і Чорногорія з показником 321. "На межі" перебуває Єгипет із 52 активними випадками на 100 тисяч населення. 

У безпечній "зеленій зоні" залишаються Туреччина, де показник становить 13, та Хорватія з показником майже 21. 

Варто підкреслити, що нещодавно Хорватія та Болгарія запровадили обов’язковий ПЛР-тест для в’їзду українських туристів. 

Читайте також: Відпочинок по-албанськи: чого чекати від курорту, що пускає українців на море у пандемію

Теми: АлбаніяБолгаріяМОЗкоронавірусCovid-2019


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