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В Україні до кінця тижня дощі, грози та місцями град

Вівторок, 28 липня 2020, 22:28
В Україні до кінця тижня дощі, грози та місцями град

В Україні 29 липня, як і протягом усього тижня, місцями дощі, вдень очікується до 35° спеки.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 29 липня вночі у південно-східній частині, на Волині та Львівщині, вдень у західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 30-35°, у західних областях, Приазов'ї та Криму 24-29°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 19-24°.

Також синоптики попередили, що 29 липня у східних, центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 29 липня без опадів. Температура вночі 18-20°, вдень 32-34°. На Київщині також сухо, вночі 15-20°, вдень 30-35°.

30 липня вночі у західних та північних, вдень у більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів; температура вночі 15-20°, на півдні до 23°, на заході країни 12-17°; вдень у західних та північних областях 23-28°, в центральних областях 28-33°, на решті території 31-36°.

31 липня вночі у центральних, вдень у південних та східних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів; температура у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, на півдні до 32°. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Києві і столичній області вночі 30 липня короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с. 31 липня без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура 30 липня вночі 15-20°, вдень 23-28°; 31 липня вночі 10-15°, вдень 20-25°.

1 серпня в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі та грози, 2 серпня короткочасні дощі очікуються тільки на сході країни, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15°, вдень 20-26°, на півдні вночі 14-19°, вдень 24-30°.

У Києві і Київській області 1 серпня короткочасні дощі, грози, 2 серпня без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Теми: погода
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