Фінляндія хоче роз’яснень від РФ після підозри у порушенні повітряного простору

МЗС Фінляндії вимагає у посольства РФ роз'яснень після повідомлення про порушення фінського повітряного простору двома російськими винищувачами Су-27.

Про це міністерство повідомило в середу, пише "Європейська правда".

"Міністерство закордонних справ Фінляндії зв’язалося з посольством Росії в Гельсінкі та попросило надати роз’яснення щодо підозр у порушенні повітряного простору", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Міністерство оборони Фінляндії у вівторок, 28 липня, повідомило про ймовірне порушення фінського повітряного простору двома російськими військовими літаками Су-27.

"Це поки що підозра, яку має ретельно перевірити прикордонна служба", - зазначила директор комунікацій міноборони Нііна Хюрскю.

Ймовірне проникнення російського Су-27 у повітряний простір Фінляндії сталося близько 14:00 28 липня над Фінською затокою поблизу Гельсінкі.