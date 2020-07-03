Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Передумали: Польща відновила карантин для авіапасажирів з України

П'ятниця, 3 липня 2020, 03:24
Передумали: Польща відновила карантин для авіапасажирів з України

З 3 липня Польща запроваджує обов’язковий карантин для авіапасажирів, які прилітають з України. Раніше це рішення скасували. 

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на розпорядження глави МВС Польщі

Деталі: Станом на 1 липня Україна не була зазначена у переліку країн, після повернення з аеропортів яких, особи мають пройти двотижневу обсервацію. 

У розпорядженні МВС також додані категорії осіб, які не повинні йти на самоізоляцію після перетину кордону. Йдеться про учнів, студентів різних форм навчання, слухачів закладів післядипломної освіти, аспірантів, які матимуть офіційне підтвердження факту навчання у Польщі. Не відбувати обсервацію також можуть особи, які проводять наукову чи дослідницьку роботу у Польщі. 

Що було раніше: Прикордонна служба Польщі повідомила, що пасажири, які прибуватимуть авіарейсами з України, звільняються від обов’язкового 14-денного карантину пасажирів

Читайте також: "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"

Нагадаємо: 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщакарантинкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Польща
На українсько-польському кордоні зросли черги
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: