Передумали: Польща відновила карантин для авіапасажирів з України

З 3 липня Польща запроваджує обов’язковий карантин для авіапасажирів, які прилітають з України. Раніше це рішення скасували 1 липня.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на розпорядження глави МВС Польщі

Деталі: Станом на 1 липня Україна не була зазначена у переліку країн, після повернення з аеропортів яких, особи мають пройти двотижневу обсервацію.

У розпорядженні МВС також додані категорії осіб, які не повинні йти на самоізоляцію після перетину кордону. Йдеться про учнів, студентів різних форм навчання, слухачів закладів післядипломної освіти, аспірантів, які матимуть офіційне підтвердження факту навчання у Польщі. Не відбувати обсервацію також можуть особи, які проводять наукову чи дослідницьку роботу у Польщі.

Що було раніше: Прикордонна служба Польщі повідомила, що пасажири, які прибуватимуть авіарейсами з України, звільняються від обов’язкового 14-денного карантину пасажирів

Читайте також: "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"

Нагадаємо: