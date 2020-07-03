Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння 

П'ятниця, 3 липня 2020, 04:17

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким посилюється покарання за водіння у нетверезому стані, але скасовується кримінальна відповідальність за аналогічний вчинок, яка мала набути чинності з 1 липня.

Джерело: Верховна Рада

Деталі: 1 липня мав набути чинності закон, який запроваджував кримінальну відповідальність за кермування напідпитку. Вказаний закон ухвалили ще у листопаді 2018 року, проте його дію відтермінували до 1 липня 2020 року.

Проте 17 червня 2020 року нардепи прийняли інший закон № 3314, який запроваджує поняття "кримінального проступку" та підвищує штрафи за повторне водіння у нетверезому стані. 

Таким чином, норми ухваленого у 2018 році закону чинності не набудуть, оскільки вони замінені новими нормами закону 2020 року.

Що було раніше: З 1 липня в Україні посилили покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані, штрафи зростуть до 51 тисячі гривень, якщо порушення вчинене повторно. 

Українська правда
Теми: законодавствоавтоштрафи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще на одному мосту Києва обмежать рух на 2 місяці

Голова МОЗ трохи заспокоїв щодо наслідків показника захворюваності на COVID-19

У США глобальний антирекорд пандемії коронавірусу: Трамп пояснив чому

Від COVID-19 за добу померли 27 українців, лише на Львівщині – 11

Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння 

Зеленський зустрівся із керівництвом НБУ та фінансистами: шукає заміну Смолію

Усі новини...
законодавство
Рада Церков кличе Разумкова на зустріч через низку законопроєктів
Кримінальна відповідальність за публікацію прослушок чиновників: Єрмак розповів деталі
Комітет рекомендує Раді ухвалити закон про медіа, проти якого виступили журналісти
Останні новини
12:06
За добу в Києві на коронавірус захворіли більше 100 людей
12:06
Київ і 9 областей досі не готові послабити карантин
12:06
мапаСпека до 37 градусів і шквали: синоптики попереджають про контрастну п’ятницю
11:57
В Кабміні взялися довести, чи справді Шкарлет – плагіатор
11:57
У Болгарії 24 депутатів оштрафували за відсутність масок
11:43
фотоНС у Миколаєві: сталося саморозведення Інгульского мосту
11:42
Волинь посилила карантин у районах з місцями масового відпочинку
11:37
Уряд Франції пішов у відставку
11:35
Вилучення військового майна у повітряних сил: ДБР відкрила провадження
11:22
Шмигаль заявив, що в Україні посадили більше лісів, ніж вирубали
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!