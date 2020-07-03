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Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння 

П'ятниця, 3 липня 2020, 04:17
Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння 

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким посилюється покарання за водіння у нетверезому стані, але скасовується кримінальна відповідальність за аналогічний вчинок, яка мала набути чинності з 1 липня.

Джерело: Верховна Рада

Деталі: 1 липня мав набути чинності закон, який запроваджував кримінальну відповідальність за кермування напідпитку. Вказаний закон ухвалили ще у листопаді 2018 року, проте його дію відтермінували до 1 липня 2020 року.

Проте 17 червня 2020 року нардепи прийняли інший закон № 3314, який запроваджує поняття "кримінального проступку" та підвищує штрафи за повторне водіння у нетверезому стані. 

Таким чином, норми ухваленого у 2018 році закону чинності не набудуть, оскільки вони замінені новими нормами закону 2020 року.

Що було раніше: З 1 липня в Україні посилили покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані, штрафи зростуть до 51 тисячі гривень, якщо порушення вчинене повторно. 

Українська правда
Теми: законодавствоавтоштрафи
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