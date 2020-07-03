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Мирна жителька загинула від обстрілу бойовиків на Донбасі

П'ятниця, 3 липня 2020, 09:49
Фото 112.ua

3 липня у результаті ворожого обстрілу селища Зайцеве у Донецькій області загинула мирна мешканка.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил

Дослівно: "На світанку 3 липня збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка 1940 року народження".

Деталі: У штабі наголосили, що окупанти вчергове відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили, що "вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартує".

Що було раніше: 2 липня російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З початку поточної доби ворог 7 разів відкривав вогонь по українських бійцях. 

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійнажертви


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