Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мирна жителька загинула від обстрілу бойовиків на Донбасі

П'ятниця, 3 липня 2020, 09:49
Мирна жителька загинула від обстрілу бойовиків на Донбасі
Фото 112.ua

3 липня у результаті ворожого обстрілу селища Зайцеве у Донецькій області загинула мирна мешканка.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил

Дослівно: "На світанку 3 липня збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка 1940 року народження".

Деталі: У штабі наголосили, що окупанти вчергове відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили, що "вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартує".

Що було раніше: 2 липня російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З початку поточної доби ворог 7 разів відкривав вогонь по українських бійцях. 

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: