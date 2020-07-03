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Вилучення військового майна у повітряних сил: у ДБР розповіли деталі

П'ятниця, 3 липня 2020, 11:35
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань заявляє, що ввечері 2 липня вилучене оборонне обладнання повітряних сил ЗСУ повернули у військові частини, причетних до вилучення відсторонили, а за цим фактом відкрили провадження.  

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "2 липня о 22:50 вилучені військові прилади (клістрони) були повернуті у військові частини.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України)".

Деталі: Крім того, за фактом вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил Збройних сил України у ДБР розпочате службове розслідування.

Посадовців, причетних до вилучення техніки, наразі відсторонили від займаних посад.

Повідомляється, що питання щодо їх подальшого звільнення вирішать за результатами службового розслідування.

Матеріали кримінального провадження витребували із територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, та передали для подальшого розслідування до Головного слідчого управління ДБР.

Що було раніше: 2 липня Командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що у трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил слідчі ДБР провели огляд і вилучення приладів, необхідних для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

 

Українська правда
Теми: ДБРЗбройні силиарміяХмельницький


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