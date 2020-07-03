Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У київському метро запустили 4G: поки на 9 станціях

П'ятниця, 3 липня 2020, 13:55
Фото kiev.klichko.org

На 9 станціях КП "Київський метрополітен" запрацював мобільний зв’язок стандарту 4G.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка, а пресслужба радника мера Максима Бахматова

Пряма мова: "Сьогодні ми разом з операторами мобільного ринку України презентуємо запуск 4G зв’язку на 8 станціях київського метро. Як ви знаєте, на станції "Академмістечко" система вже функціонує і гарно себе зарекомендувала".

Деталі: За його словами, з 3 липня зв’язок 4G працює на 9 станціях київського метро – "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук’янівська". 

 
Фото з twitter Міністерства цифрової трансформації України

Кличко додав, що розвиток мережі 4G став можливим завдяки раніше укладеному договору між КП "Київський метрополітен" та операторами, за яким останні отримали право на модернізацію частини обладнання у підземці.

Мер зазначив, що цей проект "непростий і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови", але вже зараз можна говорити "про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв’язку в київській підземці".

За словами радника мера Максима Бахматова, бюджетні гроші на запуск 4G не витрачали, адже проект реалізують коштом мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell.

Що було раніше: У лютому в Київській міськадміністрації повідомляли, що швидкісний інтернет 4G у київському метро має з'явитись навесні, але тільки на 8 станціях.

Українська правда
Теми: Київметромобільний зв'язокінтернет


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єврокомісія дозволила продаж першого препарату для лікування коронавірусу

У київському метро запустили 4G: поки на 9 станціях

фотоКонфлікт на Троєщині: поліція спіймала киянина, який вісім разів вистрелив у чоловіка

фотоСпіймали ще одного шахрая, який "брав до Масонів" та продавав посади у Кабміні

Виключена зі "Слуги народу" депутатка знайшла собі нове об'єднання в Раді

Вилучення військового майна у повітряних сил: у ДБР розповіли деталі

Усі новини...
Київ
Конфлікт на Троєщині: поліція спіймала киянина, який вісім разів вистрелив у чоловіка
Трохи коронапозитиву: в столиці менше стали хворіти медики
За добу в Києві на коронавірус захворіли більше 100 людей
Останні новини
14:56
фото СБУ спіймала зловмисників, які підробляли українські дипломи для бойовиків
14:56
Не поділили дітей: у Раді почубилась "Євросолідарність" і "Слуги народу"
14:49
Власник ОККО отримав 300 га в Карпатах для будівництва нового "Буковеля"
14:37
Вступники з окупованих територій зможуть вступати в усі виші України без ЗНО
14:29
Єврокомісія дозволила продаж першого препарату для лікування коронавірусу
14:26
Три ліквідовані Вищі суди продовжують "викачувати" мільйони з бюджету - "Схеми"
14:25
фотоПрезидент Франції призначив нового прем’єр-міністра
14:22
фото НАБУ другий день проводить обшуки в Одесі: прийшли до експрокурора області
14:21
Статус Донбасу і обмін полоненими: ЗМІ дізналися вимоги РФ на переговорах в Берліні
14:15
Британія не визнає голосування в Криму за "обнулення" Путіна
Усі новини...