У київському метро запустили 4G: поки на 9 станціях

На 9 станціях КП "Київський метрополітен" запрацював мобільний зв’язок стандарту 4G.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка, а пресслужба радника мера Максима Бахматова

Пряма мова: "Сьогодні ми разом з операторами мобільного ринку України презентуємо запуск 4G зв’язку на 8 станціях київського метро. Як ви знаєте, на станції "Академмістечко" система вже функціонує і гарно себе зарекомендувала".

Деталі: За його словами, з 3 липня зв’язок 4G працює на 9 станціях київського метро – "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук’янівська".

Фото з twitter Міністерства цифрової трансформації України

Кличко додав, що розвиток мережі 4G став можливим завдяки раніше укладеному договору між КП "Київський метрополітен" та операторами, за яким останні отримали право на модернізацію частини обладнання у підземці.

Мер зазначив, що цей проект "непростий і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови", але вже зараз можна говорити "про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв’язку в київській підземці".

За словами радника мера Максима Бахматова, бюджетні гроші на запуск 4G не витрачали, адже проект реалізують коштом мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell.

Що було раніше: У лютому в Київській міськадміністрації повідомляли, що швидкісний інтернет 4G у київському метро має з'явитись навесні, але тільки на 8 станціях.