4G у київському метро має з'явитись навесні, але тільки на 8 станціях

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Середа, 12 лютого 2020, 14:31

Впровадження швидкісного інтернету 4G у київському метрополітені має відбутись в анонсовані терміни.

Джерело: Радник Київського міського голови Максим Бахматов, пресслужба КМДА

Пряма мова: "Впровадження 4G у метро – це питання національного масштабу. Закон повинен виконуватись. Є юридичні процеси, яких необхідно дотримуватись. Якщо об’єднаємо зусилля всіх учасників цього процесу, проект буде втілено в анонсовані терміни".

Деталі: В КМДА відбулась зустріч представників Міністерства цифрової трансформації, Верховної Ради України, комунальних підприємств, операторів мобільного зв’язку, бізнесу, інтернет-асоціацій.

За словами Бахматова, наразі погоджені всі важливі технічні аспекти з метрополітеном і оператори надали необхідну технічну документацію.

Директор з регуляторного забезпечення "Київстару" Олександр Когут розказав, що оператори вже завезли до країни перші партії спеціального обладнання для побудови мережі й очікують на отримання законних підстав для початку виконання монтажних робіт у метро.

За його словами, повна реалізація проекту залежить від прийняття Київрадою рішення про плату за телеком-доступ до об’єктів комунальної власності.

В КМДА нагадали, що у березні 2020 року заплановано запуск 4G на станціях метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Сирець", "Дорогожичі", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь". В кінці поточного року і на початку 2021 року швидкісний мобільний інтернет має запрацювати на всіх станціях та у тунелях.

Теми: метро інтернет Київ


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