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Рада звільнила голову НБУ Смолія

П'ятниця, 3 липня 2020, 16:18
Рада звільнила голову НБУ Смолія

Верховна Рада проголосувала за відставку очільника Національного банку України Якова Смолія.

Джерело: позачергове засідання парламенту 3 липня

Деталі: Депутати 286 голосами підтримали проєкт постанови про звільнення Смолія, поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським.

Виступаючи в парламенті, голова Національного банку заявив, що його прохання про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ та є "червоною лінією".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

Що передувало: 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Передісторія:

Українська правда

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Теми: НБУВерховна Радазвільнення
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