Рада звільнила голову НБУ Смолія
Верховна Рада проголосувала за відставку очільника Національного банку України Якова Смолія.
Джерело: позачергове засідання парламенту 3 липня
Деталі: Депутати 286 голосами підтримали проєкт постанови про звільнення Смолія, поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським.
Виступаючи в парламенті, голова Національного банку заявив, що його прохання про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ та є "червоною лінією".
Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.
Що передувало: 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".
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Передісторія:
- 2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.
- Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.
- Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.
- Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.