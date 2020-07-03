Рада звільнила голову НБУ Смолія

Верховна Рада проголосувала за відставку очільника Національного банку України Якова Смолія.

Джерело: позачергове засідання парламенту 3 липня

Деталі: Депутати 286 голосами підтримали проєкт постанови про звільнення Смолія, поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським.

Виступаючи в парламенті, голова Національного банку заявив, що його прохання про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ та є "червоною лінією".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

Що передувало: 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

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