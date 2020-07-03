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Харків посилює карантин

П'ятниця, 3 липня 2020, 16:50

У Харкові 3 липня частково посилили карантин.

Джерело: перший заступник городскогоглави Ігор Терехов, якого цитує NewsRoom Kharkiv

Пряма мова: "Перш за все, це стосується обмеження роботи кінотеатрів, проведення масових заходів (більш ніж десять осіб), а також функціонування закладів громадського харчування без літніх майданчиків або площею менше 50 квадратних метрів, крім послуг з адресної доставки і на винос. Крім того, нам було рекомендовано обмежити час роботи до 22:00".

Деталі: Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Терехов також звернувся до поліції з проханням проконтролювати його виконання.

Нагадаємо: 876 нових випадків коронавірусної хвороби виявили в Україні 2 липня, 27 хворих померли, 505 осіб одужали.

У Харківській області – 3 летальних випадки за добу, 48 нових хворих.

Теми: Харківкарантин


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