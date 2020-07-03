Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Від COVID-19 за добу померли 27 українців, лише на Львівщині – 11

П'ятниця, 3 липня 2020, 08:45

876 нових випадків коронавірусної хвороби виявили в Україні 2 липня, 27 хворих померли, 505 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Лише на Львівщині за останню добу діагностували 153 нових випадки, а 11 хворих померли.

У Києві – 105 нових випадків і 1 летальний.

На Закарпатті – 80 нових хворих, а 5 людей померли в четвер.

У Рівненській області зафіксували 73 нових випадки і 4 летальних.

У Харківській області – 3 летальних випадки за добу, 48 нових хворих.

На Волині й в Івано-Франківській області – по 1 летальному випадку, а нових хворих, відповідно, 63 і 55.

На Хмельниччині померла одна людина з коронавірусним діагнозом, захворіли ще 14 осіб.

27 померлих за добу від коронавірусу – це один із найвищих показників (лише 16 червня був гірший антирекорд: помер 31 хворий).

Загалом за час пандемії COVID-19 в Україні було встановлено 46 763 випадки хвороби, з них 1 212 – летальні, 20 558 осіб уже одужали. Зараз хворіють 24 993 жителі України.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський зустрівся із керівництвом НБУ та фінансистами: шукає заміну Смолію

Новини 2 липня: відставка Смолія, свіжий президентський рейтинг

фотоУ автобусі, який потрапив в ДТП у Польщі, були десятки українців

Фінкомітет Ради підтримав звільнення глави НБУ. Далі – голосування в залі

Путін каже, що Росія ще не сформувалась після розвалу СРСР

фото На одному з українських курортів накрили велику ботоферму

Усі новини...
коронавірус
Чорногорія повернула жорсткий карантин у двох муніципалітетах
У Слов’янську продовжують фіксувати масове зараження коронавірусом у жінок
Добова захворюваність на COVID-19 знову б’є рекорди: понад 200 тисяч
Останні новини
08:45
Від COVID-19 за добу померли 27 українців, лише на Львівщині – 11
08:36
ЄС розкритикував голосування в РФ, яке дозволить Путіну бути при владі до 2036 року
08:16
Чорногорія повернула жорсткий карантин у двох муніципалітетах
08:00
Головні новини четверга і ночі: відставка Смолія, новий рейтинг президента
07:52
Бойовики 7 разів порушили "тишу" з початку доби 
07:03
У Слов’янську продовжують фіксувати масове зараження коронавірусом у жінок
06:19
Окупанти влаштували перестрілку зі своїм дезертиром – розвідка
05:26
Добова захворюваність на COVID-19 знову б’є рекорди: понад 200 тисяч
04:17
Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння 
03:24
Передумали: Польща відновила карантин для авіапасажирів з України
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!