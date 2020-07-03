Від COVID-19 за добу померли 27 українців, лише на Львівщині – 11

876 нових випадків коронавірусної хвороби виявили в Україні 2 липня, 27 хворих померли, 505 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Лише на Львівщині за останню добу діагностували 153 нових випадки, а 11 хворих померли.

У Києві – 105 нових випадків і 1 летальний.

На Закарпатті – 80 нових хворих, а 5 людей померли в четвер.

У Рівненській області зафіксували 73 нових випадки і 4 летальних.

У Харківській області – 3 летальних випадки за добу, 48 нових хворих.

На Волині й в Івано-Франківській області – по 1 летальному випадку, а нових хворих, відповідно, 63 і 55.

На Хмельниччині померла одна людина з коронавірусним діагнозом, захворіли ще 14 осіб.

27 померлих за добу від коронавірусу – це один із найвищих показників (лише 16 червня був гірший антирекорд: помер 31 хворий).

Загалом за час пандемії COVID-19 в Україні було встановлено 46 763 випадки хвороби, з них 1 212 – летальні, 20 558 осіб уже одужали. Зараз хворіють 24 993 жителі України.