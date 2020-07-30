Трамп запропонував перенести президентські вибори у США

Президент США Дональд Трамп вперше підняв питання про перенесення президентських виборів у листопаді на тлі пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп у четвер заявив у своєму Twitter.

"З універсальним голосуванням поштою... 2020 рік буде найбільш недостовірним і нечесним в історії. Це буде великою ганьбою для США. Відкласти вибори, поки люди не зможуть правильно, надійно і безпечно голосувати? " - написав у Twitter Дональд Трамп.

Останнім часом Трамп активно критикує ідею голосування поштою. Він вважає, що такий спосіб голосування призведе до шахрайства на виборах, які заплановані на 8 листопада.

Американські штати хочуть вдатися до голосування поштою через проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу. У США через COVID-19 померли вже понад 150 тисяч людей, найбільша кількість у світі.

Однак сам Трамп не має повноважень перенести вибори. У США дату федеральних виборів встановлює Конгрес, де у Палаті представників більшість мають демократи.

Крім того, Конституція США не передбачає жодних положень про затримку інавгурації 20 січня.

Останні соціологічні опитування показують, що Трамп може програти вибори своєму опоненту Джо Байдену, якого станом на сьогодні підтримують більшість американців.