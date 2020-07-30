Рада ЄС у четвер переглянула список "безпечних" країн, для яких країни-члени повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні, і Україна у нього не потрапила.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Згідно з рішенням, у список не додали жодних нових держав. Водночас з нього викреслили Алжир.

Таким чином з 31 липня країнам-членам рекомендовано відкрити кордони для жителів 12 держав. Це: Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, а також Китай за умови підтвердження взаємності.

Це означає, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців.

Під час перегляду списку два тижні тому ЄС виключив з нього Сербію і Чорногорію. Наступний перегляд відбудеться за два тижні.

Критерії визначення третіх країн, жителям яких в’їзд до ЄС буде дозволено, включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію і заходи стримування коронавірусу такі як соціальне дистанціювання, а також економічні та соціальні аспекти.

Стосовно епідеміологічної ситуації, у третіх країнах, для яких обмеження на в’їзд скасовуються, кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів і на 100 000 жителів має бути близькою до середнього показника по ЄС або нижчою.

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