У Варшаві назвали сквер на честь генерала армії УНР

Влада Варшави ухвалила рішення назвати сквер в одному із районів міста на честь генерала Української Народної Республіки Марка Безручка.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію оприлюднило посольство України в Польщі.

"Рада міста Варшава прийняла рішення про надання скверу в районі Воля імені генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка - Героя битви під Замостям, який є символом героїчної боротьби Армії Української Народної Республіки проти більшовицької агресії у 1920 році", - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

Марко Безручко народився на території сучасного міста Токмак Запорізької області в 1883 році. У часи Першої світової воював на німецькому фронті у складі російської армії: спершу як начальник штабу дивізії, потім дослужився до начштабу артилерійського корпусу.

Після приходу до влади Павла Скоропадського був призначений до Генерального штабу армії новоствореної Української Держави, де займався українізацією фронтових частин російської армії.

У складі корпусу Січових стрільців Безручко брав участь у Першому зимовому поході Армії УНР (1919-1920) — поході українських військ тилами Червоної та Добровольчої армій Денікіна територією України. Під час цього походу у квітні 1920 року УНР підписала союзний договір із Польщею.

6-та стрілецька дивізія під командуванням Безручка зіграла одну з вирішальних ролей під час узяття Києва у травні 1920-го і під час відбиття під Замостям контрнаступу кінноти під командуванням Семена Будьонного у вересні-листопаді того ж року. Тоді радянську кінноту фактично не пропустили до польської столиці Варшави.

Але Польща підписала мирну угоду з більшовиками, і польські війська припинили наступ. Армія УНР залишилася сам на сам із Червоною Армією. Зрештою, Безручко відступив до Варшави, де займався військовими справами УНР в екзилі, а ще дослідницькою діяльністю - як голова Українського військово-історичного товариства у Варшаві (1931-1935). Під час Другої світової Безручко підтримував Організацію українських націоналістів. Помер у 1944 році у Варшаві, де й був похований — на православній частині міського цвинтаря "Воля".

Нагадаємо, з меморіального цвинтаря в польському місті Легніца невідомі вкрали і обезголовили скульптуру радянського маршала Костянтина Рокоссовського.