Австрія дозволила авіарейси з України, з вимогою тесту і карантину

Австрія дозволила польоти з України, при цьому мандрівники будуть зобов'язані надати негативний результат тесту і відбути 10-денний карантин.

Про це йдеться у повідомленні на сайті аеропорту Відня, повідомляє "Європейська правда".

Сьогодні спливає термін заборони авіарейси з України, яка була запроваджена до 31 липня - з 1 серпня польоти стануть можливими.

При цьому загалом для українців зберігається заборона на в'їзд на територію Австрії.

"Загальний режим в’їзду українців в Австрію лишається незмінним. Себто ніякого туризму. В’їжджають ті, хто мають вид на проживання, ті, хто летять з особливих сімейних обставин (весілля, возз’єднання сім’ї, похорон...), а також на термінове лікування... Офіційну ноту про новий режим очікуємо завтра", - зазначає посол України в Австрії Олександр Щерба.

Для в'їзду на територію Австрії мандрівники з України, які мають на це право, зобов'язані будуть надати негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не більш ніж за 72 години до подорожі.

Крім того, після прибуття необхідно 10 днів залишатися на самоізоляції. Термін ізоляції можна скоротити, якщо повторно здати тест вже в аеропорту після прибуття (за власний рахунок). Така опція доступна щодня з 7 ранку до 8 вечора.

"У разі прибуття із "зон ризику" [Україна зазначена у списку - ЄП], неможливо вільно обрати між тестом або карантином – необхідно мати негативний результат тесту до в’їзду", - наголошують у повідомленні.

Це правило не поширюється на громадян та осіб з дозволом на проживання в Австрії і країнах ЄС: вони, прибуваючи з "червоної зони", можуть здати ПЛР-тест в аеропорту після прибуття і зобов’язані залишатися в ізоляції, доки отримають результат.

Для пасажирів цих же категорій, які приїздять із "зеленої зони" і останні 10 днів не були в країнах поза цим списком, жодних обмежень на в’їзд немає. До "зеленого списку" Австрії входять Андорра, Бельгія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Хорватія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Польща, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Іспанія, Чехія, Угорщина, Ватикан, Британія і Кіпр.