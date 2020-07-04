Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемія набирає оберти: за два дні майже півмільйона нових випадків коронавірусу

Субота, 4 липня 2020, 04:05

3 липня у світі діагностували 209 028 заражень коронавірусом, 5170 пацієнтів померло.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 54 904 випадків захворювання коронавірус, в Бразилії 41 988, в Індії 22 721, ЮАР 9063, Мексика 6741 Росії 6718 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 150 країнах світу.

Нині у світі за тиждень діагностують значно більше мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

 
Дані центру Джона Гопкінса
 
Дані Worldometers

Що було раніше: 

  • 2 липня світ встановив новий антирекорд добової захворюваності на коронавірус. Заразилися 209 379 людей, померло 5143 пацієнта.
  • 1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання на коронавірус. 

Читайте також: 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо: 

  • У світі вже понад 11 мільйонів діагностованих випадків COVID-19. Нові випадки в основному реєструють в Північній і Південній Америці.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 3 липня: звільнення Смолія, суворий карантин

Дружина Зеленського поборола коронавірус, але проблеми залишилися

Харків посилює карантин

Путін себе обнулив

Рада звільнила голову НБУ Смолія

Судді ополчилися на Саакашвілі: обурені радикальними заявами

Усі новини...
коронавірус
На Рівненщині вже понад 4000 випадків коронавірусу. Вік нових хворих від 4 місяців до 82 років
Один з найдорожчих клубів Києва не дотримується карантинних обмежень
Дружина Зеленського поборола коронавірус, але проблеми залишилися
Останні новини
05:02
Аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям МКС змінила орбіту
04:05
Пандемія набирає оберти: за два дні майже півмільйона нових випадків коронавірусу
02:56
На Рівненщині вже понад 4000 випадків коронавірусу. Вік нових хворих від 4 місяців до 82 років
01:57
SpaceX готова до запуску десятої партії супутників Starlink 
01:16
Обнулення: в Росії вступили в силу поправки до Конституції
00:35
У Білорусі спецназ розігнав акцію солідарності з політв'язнями
23:59
Шмигаль заявив, що кандидатуру голови НБУ назвуть за декілька днів
23:31
відеоОдин з найдорожчих клубів Києва не дотримується карантинних обмежень
22:59
Милованов пояснив, чому поки не може стати главою НБУ
22:33
Представництво ЄС радить продовжити консультації щодо законопроєкту про медіа
Усі новини...