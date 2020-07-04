Пандемія набирає оберти: за два дні майже півмільйона нових випадків коронавірусу

3 липня у світі діагностували 209 028 заражень коронавірусом, 5170 пацієнтів померло.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 54 904 випадків захворювання коронавірус, в Бразилії 41 988, в Індії 22 721, ПАР 9063, Мексика 6741 Росії 6718 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 150 країнах світу.

Нині у світі за тиждень діагностують значно більше мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Що було раніше:

2 липня світ встановив новий антирекорд добової захворюваності на коронавірус. Заразилися 209 379 людей, померло 5143 пацієнта.

1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

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