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Коронавірус: у світі знову фіксують рекорд добової захворюваності

Четвер, 2 липня 2020, 04:34

1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Понад 50 тисяч нових хворих виявили у США, майже 45 – у Бразилії, близько 19 тисяч – в Індії.

Також 8 тисяч випадків зареєстрували у Південній Африці, 6,5 тисяч – в Росії та більше 5 тисяч – у Мексиці.

Цього ж дня померло 4835 осіб. З них 1057 жертв зафіксували у Бразилії, 667 – у США, 648 – у Мексиці та 438 летальних випадків в Індії.

 
Знімок екрану Worldometers

Наразі у світі виявили 10 мільйонів 793 тисячі заражень, із яких 518 тисяч – летальні. Побороли коронавірус 5 мільйонів 930 тисяч хворих.

Що було раніше: 26 червня у світі було зареєстровано 194 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. 

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Нагадаємо: 

  • За добу 30 червня в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 664 осіб, 14 хворих померли, 433 одужали від COVID-19.
  • Загалом за час пандемії в Україні 44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 173 летальні, 19 548 пацієнтів одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус


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