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Київ та 7 областей поки не можуть послаблювати карантин

Субота, 4 липня 2020, 16:48
Київ та 7 областей поки не можуть послаблювати карантин

8 регіонів України, серед яких і Київ, не готові до послаблення карантину.

Джерело: дані Центру громадського здоров’я станом на 4 липня

Деталі: У МОЗ констатують, що Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернігівська області та столиця не відповідають критеріям, за яких можливе послаблення карантинних обмежень.

Поріг завантаженості ліжок перевищено на Закарпатті, а найсуттєвішу динаміку розповсюдження хвороби зафіксували на Донеччині.

 

Даних по окупованим Криму і Севастополю відомство не має, що також відображено у таблиці.

Нагадаємо: За минулу добу, 3 липня, в Україні зафіксовано 914 випадків коронавірусу. При цьому 15 людей померло і 597 – одужало.

Найбільше нових випадків у п’ятницю виявили на Львівщині – 176, та у Києві (116). Крім того, у Волинській області зафіксували 92 нових випадків, у Рівненській – 91, у Закарпатській – 88.

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Українська правда

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Теми: карантинКиївЗакарпаттяДонецька областьІвано-Франківська область
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