Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус в Україні: 914 нових випадків, найбільше – на Львівщині

Субота, 4 липня 2020, 09:08

За минулу добу, 3 липня, в Україні зафіксовано 914 випадків коронавірусу. При цьому 15 людей померло і 597 – одужало.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 176, та у Києві (116).

Крім того, у Волинській області зафіксували 92 нових випадків, у Рівненській – 91, у Закарпатській – 88.

Найбільше померлих за добу (4 особи) зафіксовано на Волині.

Що передувало: 2 липня в Україні виявили 876 нових випадків коронавірусної хвороби, 27 хворих померли, 505 осіб одужали.

1 липня в Україні COVID-19 діагностували у 889 осіб, 12 хворих померли, 505 одужали від коронавірусу. У попередні три дні статистика захворюваності на COVID-19 пішла на спад після двотижневого сплеску нових випадків.

Читайте також: 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус в Україні: 914 нових випадків, найбільше – на Львівщині

У Берліні РФ взяла паузу для відповіді на позицію України, Франції й Німеччини – ОП

Новини 3 липня: звільнення Смолія, суворий карантин

Дружина Зеленського поборола коронавірус, але проблеми залишилися

Харків посилює карантин

Путін себе обнулив

Усі новини...
коронавірус
Пандемія набирає оберти: за два дні майже півмільйона нових випадків коронавірусу
На Рівненщині вже понад 4000 випадків коронавірусу. Вік нових хворих від 4 місяців до 82 років
Один з найдорожчих клубів Києва не дотримується карантинних обмежень
Останні новини
10:10
У Києві 118 нових випадків коронавірусу
09:56
У РФ заявили, що до "нормандської" зустрічі Україна має прийняти десятки законів
09:49
На Львівщині – більше шести тисяч інфікувань COVID-19
09:08
Коронавірус в Україні: 914 нових випадків, найбільше – на Львівщині
08:53
У Берліні РФ взяла паузу для відповіді на позицію України, Франції й Німеччини – ОП
08:16
В Україні грози і град, рівень води підвищиться – ДСНС
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: звільнення Смолія, суворий карантин
07:06
Формування Росії 20 разів обстріляли позиції українських військових
06:14
В США розбився малий пасажирський літак, чотири особи загинули 
05:02
Аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям МКС змінила орбіту
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!