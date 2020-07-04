Коронавірус в Україні: 914 нових випадків, найбільше – на Львівщині
За минулу добу, 3 липня, в Україні зафіксовано 914 випадків коронавірусу. При цьому 15 людей померло і 597 – одужало.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 176, та у Києві (116).
Крім того, у Волинській області зафіксували 92 нових випадків, у Рівненській – 91, у Закарпатській – 88.
Найбільше померлих за добу (4 особи) зафіксовано на Волині.
Що передувало: 2 липня в Україні виявили 876 нових випадків коронавірусної хвороби, 27 хворих померли, 505 осіб одужали.
1 липня в Україні COVID-19 діагностували у 889 осіб, 12 хворих померли, 505 одужали від коронавірусу. У попередні три дні статистика захворюваності на COVID-19 пішла на спад після двотижневого сплеску нових випадків.
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