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У світі діагностували ще 189 тисяч заражень коронавірусом

Неділя, 5 липня 2020, 04:00

4 липня у світі діагностували 189 413 заражень коронавірусом, 4489 пацієнтів померло.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 45 182 випадків захворювання коронавірус, в Бразилії 35 035, в Індії 24 015, ПАР 10 853, Мексика 6740, Росії 6632 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 135 країнах світу.

Нині у світі за тиждень діагностують значно більше мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

 
Дані Worldometers

Що було раніше: 

  • 3 липня у світі діагностували 209 028 заражень коронавірусом, 5170 пацієнтів померло.
  • 2 липня світ встановив новий антирекорд добової захворюваності на коронавірус. Заразилися 209 379 людей, померло 5143 пацієнта.
  • 1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання на коронавірус. 

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Нагадаємо: 

  • У світі вже понад 11 мільйонів діагностованих випадків COVID-19. Нові випадки в основному реєструють в Північній і Південній Америці. Померло понад 520 тисяч хворих, 6 мільйонів пацієнтів одужали.

Теми: коронавірус


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