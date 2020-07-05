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Епідемія коронавірусу: 823 нових зараження та 22 летальних випадки

Неділя, 5 липня 2020, 09:29
Епідемія коронавірусу: 823 нових зараження та 22 летальних випадки

Протягом суботи, 4 липня, в Україні виявили 823 хворих коронавірусною інфекцією, 22 осіб померли, 221 – подолали хворобу.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 5 липня, Центр громадського здоров'я у Телеграм

Деталі: Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 138 та на Закарпатті - 107. При цьому у Закарпатський області зафіксували найбільше смертей від вірусу, там померли 6 заражених.

Загалом підтверджено 48 500 випадків COVID-19, з них 21 376 одужали, 1249 померли.

За минулу добу досліджено 11 825 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 715 770 зразків та ІФА 265 991 зразок.

 

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 5 липня складає 25 875 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (294,7), Львівській (204,9) та Волинській (178) областях.

Наразі госпіталізовано 4073 особи, з них 105 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 874 особи, підключення до апарату ШВЛ — 411 пацієнтів.

Захворювання було підтверджено у 3509 дітей та 6990 медиків, з них 4356 медпрацівників одужали.

Нагадаємо: 3 липня в Україні було зафіксовано 914 випадків коронавірусу. При цьому 15 людей померло і 597 – одужало.

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Українська правда

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Теми: коронавірусЛьвівщинаепідемія
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