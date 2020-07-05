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У МОЗ назвали регіони-лідери по розповсюдженню коронавірусу за добу

Неділя, 5 липня 2020, 10:01
У МОЗ назвали регіони-лідери по розповсюдженню коронавірусу за добу

За минулу добу, 4 липня, антирейтинг по кількості заражень очолила Львівщина. Слідом ідуть Закарпаття та Донеччина.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Львівський області за добу зафіксували 138 нових випадків Covid-19  та 3 смерті від вірусу. На Закарпатті виявили 107 хворих, 6 осіб померли. Також серед лідерів: Донецька область – 81 новий випадок, Київ з 78 заражаннями та Рівненщина (67 хворих та 2 смерті).

Нагадаємо: Протягом суботи, 4 липня, в Україні виявили 823 хворих коронавірусною інфекцією, 22 осіб померли, 221 – подолали хворобу.

Українська правда
Теми: коронавірусЛьвівщинаДонецька областьКиївЗакарпаття
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