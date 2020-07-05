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Голова МОЗ повідомив, що найбільше хвилює в епідемії коронавірусу

Неділя, 5 липня 2020, 12:10

Міністерство охорони здоров’я дуже занепокоєне тим, що в Україні продовжує зростати кількість госпіталізованих з коронавірусом людей.

Джерело: онлайн-брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який транслювала на Youtube пресслужба МОЗ

Пряма мова: "Ви бачите, що у нас не знижується кількість захворювань. Кожного дня ми фіксуємо більше 800-900 захворювань на коронавірусну хворобу. І що ще дуже важливо – (зростає - УП) кількість людей, яких госпіталізують, яким потрібна допомога в умовах стаціонару. Це пацієнти, які мають тяжкий перебіг хвороби. Це викликає у нас велике занепокоєння".

Деталі: За його словами, динаміка за останній місяць показує, що кількість госпіталізацій з пневмоніями через коронавірус зростає.

Нагадаємо: Протягом суботи, 4 липня, в Україні виявили 823 хворих коронавірусною інфекцією, 22 осіб померли, 221 – подолали хворобу.

Світлана Кізілова, УП
Теми: МОЗкоронавірусепідеміяУкраїна


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