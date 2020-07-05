Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Командувач ВМС: Ми готуємося до наступу РФ із Криму на Херсонщину

Неділя, 5 липня 2020, 20:23
Командувач ВМС: Ми готуємося до наступу РФ із Криму на Херсонщину

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключає, що війська РФ спробують прорватися з окупованого Криму до Херсонської області, щоб дати можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Джерело: інтерв'ю Неїжпапи "Думській"

Пряма мова: "Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося".

"Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатися фінансовий ресурс Російської імперії (так, я так їх називаю: це імперія з диктатором на чолі), то це буде вірним сигналом того, що РФ готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики".

"Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо така станеться, то, на жаль, це буде багато втрат – і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє – хоча в країні сьомий рік йде війна".

Деталі: Неїжпапа зазначив, що українські підрозділи готуються не тільки до "окопної війни", яка зараз спостерігається на Донбасі, але й до наступальних дій – "до роботи підрозділів у міських умовах, до виконання завдань і бойових дій не тільки в обороні, до маневрених дій".

Командувач ВМС розповів, що Україна посилює свої позиції на морі.

Пряма мова: "Зараз ми робимо посилення на морі. Президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш: розробляється проєкт будівництва нових місць базування флоту – ми не можемо перебувати тільки в маленькій гавані в Одесі і в маленькій гавані в Очакові... Зараз приймаються рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення достойних баз".

"Тепер моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Ми повинні зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. Зробити так, щоб ми не чекали, коли він прийде до нас".

Що передувало: 11 червня президент призначив Олексія Неїжпапу командувачем Військово-морських сил Збройних сил України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силифлотарміяКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Збройні сили
"Не у містах і записуючи локації": Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
За минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень з ворогом – зведення
Під Запоріжжям 20 окупантів відмовилися воювати через контрнаступ ЗСУ – Генштаб 
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: