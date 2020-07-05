Командувач ВМС: Ми готуємося до наступу РФ із Криму на Херсонщину

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключає, що війська РФ спробують прорватися з окупованого Криму до Херсонської області, щоб дати можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Джерело: інтерв'ю Неїжпапи "Думській"

Пряма мова: "Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося".

"Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатися фінансовий ресурс Російської імперії (так, я так їх називаю: це імперія з диктатором на чолі), то це буде вірним сигналом того, що РФ готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики".

"Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо така станеться, то, на жаль, це буде багато втрат – і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє – хоча в країні сьомий рік йде війна".

Деталі: Неїжпапа зазначив, що українські підрозділи готуються не тільки до "окопної війни", яка зараз спостерігається на Донбасі, але й до наступальних дій – "до роботи підрозділів у міських умовах, до виконання завдань і бойових дій не тільки в обороні, до маневрених дій".

Командувач ВМС розповів, що Україна посилює свої позиції на морі.

Пряма мова: "Зараз ми робимо посилення на морі. Президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш: розробляється проєкт будівництва нових місць базування флоту – ми не можемо перебувати тільки в маленькій гавані в Одесі і в маленькій гавані в Очакові... Зараз приймаються рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення достойних баз".

"Тепер моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Ми повинні зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. Зробити так, щоб ми не чекали, коли він прийде до нас".

Що передувало: 11 червня президент призначив Олексія Неїжпапу командувачем Військово-морських сил Збройних сил України.