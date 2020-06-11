Зеленський змінив командувача Військово-Морських сил

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Військово-Морських сил Збройних сил України Ігоря Воронченка і призначив замість нього контр-адмірала Олексія Неїжпапу.

Джерело: сайт президента

Деталі: Відповідні укази №№ 216 і 217 глава держави підписав 11 червня.

Олексій Неїжпапа на фото праворуч

За даними ОП, Неїжпапа народився в 1975 році в Севастополі. У 2015-2020 роках був заступником командувача ВМС.

Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.

Служив на кораблях ВМС на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів.

Нагадаємо: Раніше партія "Європейська солідарність" заявляла, що командувач Військово-морських сил адмірал Ігор Воронченко може отримати підозру в державній зраді у зв'язку з дачею команди на проходження українських військових через Керченську протоку.