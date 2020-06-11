Зеленський змінив командувача Військово-Морських сил
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Військово-Морських сил Збройних сил України Ігоря Воронченка і призначив замість нього контр-адмірала Олексія Неїжпапу.
Джерело: сайт президента
Деталі: Відповідні укази №№ 216 і 217 глава держави підписав 11 червня.
За даними ОП, Неїжпапа народився в 1975 році в Севастополі. У 2015-2020 роках був заступником командувача ВМС.
Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.
Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.
Служив на кораблях ВМС на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів.
Нагадаємо: Раніше партія "Європейська солідарність" заявляла, що командувач Військово-морських сил адмірал Ігор Воронченко може отримати підозру в державній зраді у зв'язку з дачею команди на проходження українських військових через Керченську протоку.