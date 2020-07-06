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У Мукачеві з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку

Понеділок, 6 липня 2020, 09:49

На околиці Мукачева під ранок 6 липня обстріляли з гранатомета комплекс відпочинку "Аква сіті".

Джерело: Mukechevo.net, "Укрінформ", поліція Закарпатської області

Деталі: За інформацією ЗМІ від місцевих мешканців, подія сталася близько 03:00 години ночі. Попередньо пошкоджено 7-9 скляних панелей самої будівлі та альтанки, які стоять біля будівлі, на одній з альтанок на даху застряг снаряд з РПГ, який не розірвався.

Поліція не уточнює назву комплексу, але повідомляє, що на вулиці Підловачна невідома особа поцілила з гранатомету у комплекс відпочинку. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько пів на четверту ночі.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали металева конструкція приміщення басейну та альтанка, на якій пошкоджено дах. Постраждалих серед працівників немає

Поліція розпочала слідство за фактом умисного пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Вживаються заходи для встановлення та затримання особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Речниця Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан у коментарі "Укрінформу" повідомила, що слідчо-оперативна група поліції вночі здійснила огляд на місці події, а зараз оперативники прочісують ліс і територію навколо комплексу, шукаючи виконавців пострілу з РПГ.

Теми: Мукачевекримінал


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