Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров пояснив, що хотів сказати светром з написом "СССР" на Алясці

Катерина ТищенкоНеділя, 24 серпня 2025, 19:37
Лавров пояснив, що хотів сказати светром з написом СССР на Алясці
Лавров на Алясці, скріншот відео

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не мав на увазі бажання Росії відновити Радянський Союз, коли приїхав на Аляску в светрі з написом "СССР".

Джерело: Лавров в інтерв'ю телеканалу NBC, відео якого публікують російські ЗМІ

Деталі: 15 серпня Лавров прибув до готелю в Анкориджі, де того дня відбулися переговори між лідерами США і Росії, в светрі з написом "СССР". Ведуча NBC запитала міністра, чи намагався він таким чином надіслати сигнал, що Росія хоче відновити СРСР.

Реклама:

Пряма мова Лаврова: "Ні. Ми народилися в Радянському Союзі. Президент Путін неодноразово заявляв, що ті, хто не шкодує про те, що сталося з СРСР, не мають серця, а ті, хто хоче відновити СРСР, не мають мозку. Це абсолютно справедлива заява...

Згадувати з любов'ю те, що сталося у вашому житті багато років тому, протягом багатьох років – це не те саме, що намагатися військовим шляхом захопити всі території".

Деталі: Журналістка також запитала Лаврова про удар РФ по американському цивільному підприємству в Мукачевому 21 серпня. Вона зазначила, що розмовляла з людьми на місці, і це фабрика електроніки, яка виробляє, зокрема, кавоварки.

РЕКЛАМА:

На що Лавров відповів: "Деякі люди дійсно є наївними, і коли вони бачать у вітрині кавоварку, вони вважають, що там дійсно їх виробляють. Але наша розвідка має дуже якісну інформацію. Ми обираємо в якості цілей військові підприємства або промисловість, яка безпосередньо пов'язана з виробництвом військового обладнання для української армії".

Пізніше на уточнювальне запитання, чи підтверджує він навмисний удар по цьому підприємству, Лавров заявив: "Я не сказав, що я підтверджую цю подію, я ніколи про це не чув".

ЛавровСШАСРСРМукачеве
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби"
відеоГУР і Третя штурмова звільнили Новомихайлівку на Донеччині
Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців
фотоЗ російського полону повернули журналіста Хилюка
відеоЗ російського полону звільнили колишнього мера Херсона
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн
Усі новини...
Лавров
Лавров поставив умову, за якої Україна "має право на існування"
Лавров заявив, що Зеленський не має легітимності для підписання документів з РФ
Зеленський відповів Лаврову, який хоче гарантувати безпеку Україні
Останні новини
22:22
Ворог найбільше атакував на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
22:04
На Дніпропетровщині поліцейський застрелив нападника, який поранив 5 людей
22:01
Як добре ви знаєте Україну? Пройдіть тест до 34-річчя Незалежності
21:47
Вучич на тлі протестів обіцяє покращення стандартів життя
21:17
Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби"
20:58
За тиждень Нацбанк продав 551 мільйон доларів
20:24
Літак з російськими туристами екстрено сів у Таллінні через атаку українських дронів
20:08
відеоГУР і Третя штурмова звільнили Новомихайлівку на Донеччині
20:00
Зеленський натякнув, що доля нафтопроводу "Дружба" залежить від угорського вето на вступ України в ЄС
19:50
Свириденко поговорила з Келлогом про гарантії безпеки для України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: