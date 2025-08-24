Лавров пояснив, що хотів сказати светром з написом "СССР" на Алясці

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не мав на увазі бажання Росії відновити Радянський Союз, коли приїхав на Аляску в светрі з написом "СССР".

Джерело: Лавров в інтерв'ю телеканалу NBC, відео якого публікують російські ЗМІ

Деталі: 15 серпня Лавров прибув до готелю в Анкориджі, де того дня відбулися переговори між лідерами США і Росії, в светрі з написом "СССР". Ведуча NBC запитала міністра, чи намагався він таким чином надіслати сигнал, що Росія хоче відновити СРСР.

Пряма мова Лаврова: "Ні. Ми народилися в Радянському Союзі. Президент Путін неодноразово заявляв, що ті, хто не шкодує про те, що сталося з СРСР, не мають серця, а ті, хто хоче відновити СРСР, не мають мозку. Це абсолютно справедлива заява...

Згадувати з любов'ю те, що сталося у вашому житті багато років тому, протягом багатьох років – це не те саме, що намагатися військовим шляхом захопити всі території".

Деталі: Журналістка також запитала Лаврова про удар РФ по американському цивільному підприємству в Мукачевому 21 серпня. Вона зазначила, що розмовляла з людьми на місці, і це фабрика електроніки, яка виробляє, зокрема, кавоварки.

На що Лавров відповів: "Деякі люди дійсно є наївними, і коли вони бачать у вітрині кавоварку, вони вважають, що там дійсно їх виробляють. Але наша розвідка має дуже якісну інформацію. Ми обираємо в якості цілей військові підприємства або промисловість, яка безпосередньо пов'язана з виробництвом військового обладнання для української армії".

Пізніше на уточнювальне запитання, чи підтверджує він навмисний удар по цьому підприємству, Лавров заявив: "Я не сказав, що я підтверджую цю подію, я ніколи про це не чув".