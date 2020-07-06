У РНБО ще в січні розуміли загрози COVID-19, і Зеленський знав – Данілов

Секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що розвідка доповідала про небезпеку епідемії COVID-19 ще в січні, і президент Володимир Зеленський був поінформований із першого дня.

Джерело: інтерв’ю Данілова "Українській правді"

Пряма мова: "Covid, я думаю, ми обов’язково поборемо, бо це не є тільки проблема України, це світова проблема.

Остаточно ми переконалися, що це є велика проблема, 25 січня, коли отримали дані нашої розвідки. З того, про що там йшлося, ми зрозуміли, що буде надалі відбуватися. На той час Китай робив усе можливе, щоб з усіх країн світу забрати якомога більше масок, обладнання, все, що стосується захисту від інфекційних хвороб.

Вони так само звернулися до України і ми відразу на це відреагували. Знаєте, що був перший лист на Олексія Гончарука 31 січня. Потім був другий, коли вони на це не реагували.

Це була дуже складна ситуація, у мене багато було з Кабміном розмов. Я їм пояснював, що "Хлопці, треба терміново заборонити вивозити з країни обладнання".

Я хочу сказати, що апарат Нацбезпеки і оборони – це орган, який координує діяльність, ми не є органом виконавчої влади. Орган виконавчої влади – це Кабінет міністрів. Але маючи цю інформацію, розуміння, що відбувається в цій царині, ми почали готуватися і готуватися дуже потужно.

Вже з 11-го січня, незважаючи на ситуацію із Тегераном, окрема група уже починала відпрацьовувати Covid. А з 20-го січня у нас було цілодобове чергування по збору інформації, всього, що відбувається, як країни світу готуються. Ми кожного, кожного дня це відпрацьовували. (…)

Ми почали збирати фахівців, перш за все – вірусологів, причому кожні дві-три доби, і радилися з ними. І вони давали свої прогнози – що воно до нас прийде, що оминути це буде неможливо, до цього треба готуватися. Ми зрозуміли, що виклики будуть дуже-дуже великі.

Інформування Володимира Олександровича було з першого дня. Він відразу сприйняв, що це серйозна річ. Це було так само для мене дуже приємно, що він розуміє".

Деталі: Данілов визнав, що координації дій влади на початку було недостатньо, багато хто не розумів усієї загрози. Хтось думав, що епідемія не вийде за межі китайського міста Ухань, а хтось – що з літом вона мине.

Коли очікували повернення перших українців з Уханя, "був дуже напружений момент, тому що наша система охорони здоров’я не була готова".

Данілов переконаний в ефективності раннього запровадження карантину: "Те, що ми розтягнули в часі цю, ситуацію, дуже багато життів врятувало".

Зараз секретар РНБО кожного дня о 8:15 ранку відправляє президенту повідомлення: скільки людей захворіли на COVID-19, скільки померли і окремо скільки померло медиків.