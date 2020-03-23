САП завела справу на уряд Гончарука за бездіяльність щодо епідемії коронавірусу

2416 переглядів
Понеділок, 23 березня 2020, 12:40

Заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабінету Міністрів України.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: САП повідомляє, що відповідно до оприлюдненої інформації 31 січня 2020 року та 8 лютого 2020 року секретарем Ради Національної безпеки та оборони України на адресу прем'єр-міністра України скеровано листи про нагальну необхідність обмеження експорту та реекспорту продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів на території України з метою недопущення поширення випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

Однак, Кабінетом міністрів України тоді "фактично проігноровано" ці заходи, що так і не були вжиті.

23 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудове розслідування доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Теми: коронавірус Антикорупційна прокуратура ДБР Гончарук РНБО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Канада й Австралія не поїдуть на Олімпіаду-2020 – пропонують перенести її 23 березня 2020, 12:33
З України в ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів 23 березня 2020, 12:19
Зеленський просив олігархів взяти області під кураторство через Covid-19 23 березня 2020, 12:17
Усі новини
Головні новини
Ще в одного депутата – COVID 19
У "Слузі народу" публічно виступили проти мінських домовленостей Єрмака
МОЗ передумав: лікарі "швидких" не будуть робити тести на COVID-19
Європі може знадобитися 2 роки для перемоги над коронавірусом – китайський експерт
Усі новини
дослідження

Хочете другу дитину? Почитайте це дослідження

дослідження

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19