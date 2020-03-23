САП завела справу на уряд Гончарука за бездіяльність щодо епідемії коронавірусу

Заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабінету Міністрів України.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: САП повідомляє, що відповідно до оприлюдненої інформації 31 січня 2020 року та 8 лютого 2020 року секретарем Ради Національної безпеки та оборони України на адресу прем'єр-міністра України скеровано листи про нагальну необхідність обмеження експорту та реекспорту продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів на території України з метою недопущення поширення випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

Однак, Кабінетом міністрів України тоді "фактично проігноровано" ці заходи, що так і не були вжиті.

23 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудове розслідування доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.