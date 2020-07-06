В Україні стає все більше областей, де можна послаблювати карантин
Станом на 6 липня Львівській та Чернівецькій областям дозволили послабити карантин, водночас Тернопільщина, Київ та ще 7 регіонів не готові до зняття обмежень.
Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Через невідповідність критеріям пом’якшення карантину Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області не можуть скасовувати обмеження.
Минулого тижня Львівщині і Буковині забороняли знімати протиепідемічні обмеження, водночас Тернопільщина за своїми показниками могла послаблювати карантин.
Що було раніше: Станом на 3 липня Хмельницькій області дозволили послабити карантин, але ще 9 регіонів України та Київ були не готові до зняття обмежень.
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Передісторія:
- З 2 липня в Україні відкрили кінотеатри. Робота кінотеатрів дозволена з наповненістю не більше ніж 50% відсотків.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив 1 липня, що відповідно до постанови уряду, місто посилює карантин і обмежує роботу закладів громадського харчування та кінотеатрів до 22 години.
- У столиці побачили елітний клуб "Аляска" на вулиці Січових Стрільців, який працював після 23:00, хоча згідно із карантинними обмеженнями має закриватися після 22:00.