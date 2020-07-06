На Донбасі через розрив міни травмувався військовий
Бойовики на Донбасі застосували зброю заборонену Мінськими домовленостями, внаслідок порушення режиму припинення вогню один військовий Операції об’єднаних сил травмувався.
Джерело: пресслужба ООС
Дослівно: "По позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького, російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок розриву однієї з мін отримав бойове травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил".
Деталі: Травмованого евакуаційною технікою доставили до медзакладу. Йому надали належну допомогу лікарів.
Повідомляється, що стан здоров’я військовослужбовця задовільний.
В ООС вважають, що такі дії бойовиків свідчать про не бажання дотримуватись мирних домовленостей.
Підрозділи ООС використовували наявні вогневі засоби та дали окупантам адекватну відповідь. Втрати бойовиків уточнюються.