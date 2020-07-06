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На Донбасі через розрив міни травмувався військовий

Понеділок, 6 липня 2020, 11:45

Бойовики на Донбасі застосували зброю заборонену Мінськими домовленостями, внаслідок порушення режиму припинення вогню один військовий Операції об’єднаних сил травмувався.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "По позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького, російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок розриву однієї з мін отримав бойове травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил".

Деталі: Травмованого евакуаційною технікою доставили до медзакладу. Йому надали належну допомогу лікарів.

Повідомляється, що стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

В ООС вважають, що такі дії бойовиків свідчать про не бажання дотримуватись мирних домовленостей.

Підрозділи ООС використовували наявні вогневі засоби та дали окупантам адекватну відповідь. Втрати бойовиків уточнюються.


 

Українська правда
Теми: ДонбасокупаціяООСОб'єднані сили на Донбасі
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