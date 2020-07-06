Ресторанам і кінотеатрам столиці дозволили працювати після 22.00

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години.

Джерело: мер столиці Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Повідомлю, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години. З дотриманням санітарних норм і регламентів. Робота ж розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години".

Водночас Кличко наголосив, що місто продовжує перевірки суб’єктів господарювання на дотримання регламентів роботи. Тільки минулого місяця спеціальна комісія, до якої входять співробітники Держпродспоживслужби, поліції та Муніципальної охорони, склала 369 протоколів про порушення.

Зафіксували порушення на продовольчих ринках та в магазинах, у торговельних центрах та в кафе і ресторанах. Порушників штрафують.

Владу непокоїть той факт, що підприємці розпочали нехтувати елементарними правилами, наражаючи на небезпеку і своїх співробітників і відвідувачів.

Пряма мова: "А це може призвести до спалахів хвороби. І тоді нам доведеться знову повернутися до суворих обмежень. Я хотів би, щоб ми це розуміли".

Нагадаємо: На брифінгу 6 червня Кличко зазначив що кількість хворих – хвилеподібна: вона то різко збільшується, то дещо зменшується. За минулу добу коронавірус підтвердили ще у 59 киян.