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Львівщина послаблює карантин: відкриються готелі, ресторани, спортзали

Понеділок, 6 липня 2020, 18:58

На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення частково послабити карантинні обмеженняу Львівській області.

Джерело: Львівська ОДА

Пряма мова голови Львівської ОДА Максима Козицького: "Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тому при дотриманні обережності та усіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу.

Ситуація перебуватиме на ретельному контролі, кожних три дні ми будем оцінювати стан справ. У разі відповідності епідемічної ситуації в області ознакам для посилення протиепідемічних заходів будемо розглядати питання про посилення карантину".

Деталі: З 07.07.2020 буде дозволено роботу готелів, закладів громадського харчування, закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів та фітнес-центрів за умови дотримання протиепідемічних заходів та відповідних рекомендацій головного санітарного лікаря України.

Окрім того, дозволяється проведення релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

Водночас, обласна комісія дала відповідне доручення місцевим штабам з ліквідації надзвичайної ситуації, до наступного засідання комісії перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину. Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантинних обмежень.

Що передувало: За даними МОЗ, станом на 6 липня, Львівська область перестала бути регіоном із значним поширенням COVID-19. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 10,92%, при нормі менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить – 28,03%, при нормі менш як 10%. 

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, складає 43,04% від загальної̈ кількості, при нормі менше ніж 50%.

Середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх семи днів складає 108,66 на 100 тисяч населення, при нормі більш ніж 24. Це дозволяє почати послаблення карантину.

Українська правда
Теми: Львівщинакарантин


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