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Зеленський проводить зустрічі зі "слугами", щоб "повернути стосунки з фракцією"

Вівторок, 7 липня 2020, 06:49
Зеленський проводить зустрічі зі слугами, щоб повернути стосунки з фракцією
Фото: Офіс президента

За словами співрозмовників УП, президент Володимир Зеленський вирішив провести зустрічі з усіма нардепами від своєї фракції "Слуга народу", щоб налагодити відносини. 

Джерело: стаття УП "Шкідлива звичка. Чому Зеленський думає про розпуск Ради"

Пряма мова: "У президента склалось враження, що його хтось намагається відтерти від прямого контакту зі своїми, з депутатами. І Зеленський вирішив всіх побачити, всіх вислухати. Зараз до нього одні за одними ходять всі наші групи у фракції, ці 15, які сформували офіційно ще на початку роботи".

Деталі: Зазначається, що такі зустрічі відбуваються вже другий тиждень. 

"Зеленський розуміє, що другого такого шансу нам не дадуть. Тому не думаю, що він наважиться розпускати Раду. Він спробує повернути стосунки з фракцією і вже почав це робити", – розповів УП один із депутатів СН.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСлуга народу
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