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"Слуги народу" поділяться на 15 груп методом жеребкування

Середа, 7 серпня 2019, 13:01

Найбільша фракція українського парламенту "Слуга народу" поділиться на 15 невеликих груп за допомогою жеребкування.

Про це у Facebook написала спікер політсили Євгенія Кравчук.

Кравчук написала, що "групи у фракції формують, щоб ефективніше координувати її роботу, налагодити внутрішню комунікацію."

"15 заступників – це не 15 "смотрящих". Ці люди не керуватимуть, а координуватимуть роботу. І групи ми формуємо шляхом жеребкування, а не на "клановій", земляцькій чи іншій подібній основі", - повідомила вона.

"Українській правді" джерела в політсилі зазначили, що склади груп опублікують після того як кожен заступник глави фракції "Слуга народу" ознайомиться зі списком своїх "підлеглих".

Нагадаємо: 

  • За результатами виборів, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". За даними Громадської мережі "Опора", усі вони – новачки у владі без жодного досвіду.
  • 5 серпня стало відомо, що глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту, а Давид Арахамія очолити фракцію СН. На посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука.
  • Главі фракції призначили 15 заступників. Кожен із заступників глави фракції буде по факту керівником групи. Через велику кількість депутатів фракцію "Слуги народу" розіб’ють на 15 груп. Функцією заступників глави фракції буде комунікація: доносити позицію керівництва партії до депутатів своєї групи.  

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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Теми: Слуга народуВерховна Радапартії
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